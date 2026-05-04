El Gobierno nacional resolvió reabrir la sala de prensa de la Casa Rosada luego de varios días de restricciones al ingreso de periodistas, en un intento por descomprimir el conflicto que se había generado con los medios y retomar la dinámica habitual de comunicación oficial.

La decisión llega tras una fuerte polémica por la limitación del acceso de cronistas acreditados a Balcarce 50, una medida que había sido cuestionada por organizaciones periodísticas y distintos sectores políticos. Con la reapertura, se restablece la posibilidad de que los trabajadores de prensa vuelvan a desempeñar sus tareas dentro de la sede gubernamental, en un espacio clave para la cobertura diaria.

En ese marco, se esperaba que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomara las conferencias de prensa como parte de la estrategia oficial para recuperar la iniciativa política y mejorar la relación con los medios. Sin embargo, su participación quedó envuelta en dudas.

Desde su entorno dejaron trascender que el funcionario “no sabe si llega a preparar la conferencia”, lo que abre la posibilidad de que el encuentro sea postergado o incluso suspendido, a pesar de la expectativa generada por el regreso de los periodistas a la Casa Rosada.

La situación refleja que, si bien el Gobierno busca dar señales de apertura tras la controversia, persisten tensiones en el vínculo con la prensa. La eventual ausencia de Adorni en esta primera instancia tras la reapertura podría dilatar el objetivo de normalizar el contacto directo con los medios.

En este contexto, la reapertura de la sala aparece como un paso hacia la distensión, aunque todavía con incertidumbre sobre cómo será la dinámica de comunicación oficial en adelante y si se consolidará un esquema regular de conferencias.