ORÁN: «Si no hacemos nada, va a seguir muriendo gente»

«Orán dejó de ser zona de paso, para pasar a ser zona de consumo y asiento. Las problemáticas han llegado a las familias. No se trata de un hecho de inseguridad, sino de un hecho cultural»

A diario, San Ramón de la Nueva Orán es protagonista en los principales portales de noticias de la provincia con hechos de inseguridad y violencia. Alejandro Esper, Diputado provincial electo por la LLA, dialogó con nosotros en el programa «Máxima Mañana» y nos detalló la gran problemática de Orán que ya pasó a ser un hecho netamente cultural.

El Dr. Esper remarcó que la situación de la frontera salteña es tan compleja que ningún gobernante, político o partido puede solucionarla. Afirmando que la única solución es que todas las personas del sector frontera deben unificarse para afrontar la gran problemática.

Además, reflejó que la gran dificultad es la existencia de personas que hacen todo más difícil generando roces, ya que «viven de esto» y solo estancan aun más la situación de la frontera.

