Pablo Fornasari hablo respecto al encuentro con el Lobo Jujeño

"Le digo a los hinchas que estén tranquilos, que los jugadores van a dejar la vida para poner a Central Norte lo más arriba posible", el DT del Cuervo en exclusiva con Cadena Máxima en la previa del clásico ante el Lobo Jujeño.

Central Norte visitará al escolta de su zona en la B Nacional, ni más ni menos que el clásico ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En la antesala del duelo del domingo, nos comunicamos directamente con el Entrenador del Azabache.

El DT contó que ya se encuentran en la etapa de preparación para el cotejo en Jujuy, un encuentro determinante para el cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas. «Nos preparamos de la mejor manera, realizando el plan de partido que nos parezca conveniente, para enfrentar un rival de tamaña magnitud, uno de los animadores del torneo».

A su vez, Pablo, reconoció que ya eran conocedores en el club de la imposibilidad de contar con hinchas visitantes en el clásico. No obstante, esto no sería un impedimento a la hora de buscar imponer el plan de juego establecido en tierras jujeñas. Si bien lamentó no poder contar con el apoyo de los simpatizantes, denominó a la experiencia de tener a toda la parcialidad en contra como «un lindo desafío».

El Entrenador del Cuervo se expresó acerca del objetivo de la temporada, haciendo referencia a que Central Norte, se encuentra a solo dos unidades de permanecer en la segunda categoría más importante del Fútbol Argentino. Además, destacó que «cuando llegamos al club si me hubieran dicho que, podríamos estar salvados del descenso varias fechas antes de finalizar el torneo, lo hubiera firmado en cualquier lado». Y destacó la importancia del trabajo realizado en los meses de gestión a cargo del plantel de primera división.

Por último, Pablo Fornasari, el DT de Central Norte, le dedicó un mensaje esperanzador a los hinchas Azabaches de cara al duelo ante el escolta de la zona «que estén tranquilos, que los jugadores van a dejar la vida para poner a Central Norte lo más arriba posible», finalizó en Cadena Máxima, el líder del cuerpo técnico del elenco salteño. El cuervo visitará a Gimnasia de Jujuy, el próximo domingo por la jornada 29 de la B Nacional.