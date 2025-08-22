Palestinos huyen tras el asedio de Israel sobre la ciudad de Gaza

El ejército de Israel informó el miércoles que inició una ofensiva terrestre que tiene como objetivo tomar y ocupar toda la Ciudad de Gaza. Las tropas israelíes se han establecido en las afueras de la ciudad, donde viven más de un millón de palestinos, tras días de intensos bombardeos y fuego de artillería.

Esto ha llevado al secretario general de la ONU, António Guterres, a insistir en su llamado a un alto el fuego inmediato «para evitar la muerte y la destrucción» que un asalto «causaría inevitablemente». Israel quiere demostrar que sigue adelante con su plan de capturar toda la Ciudad de Gaza pese a las críticas internacionales.

Se espera que cientos de miles de palestinos de la Ciudad de Gaza reciban la orden de evacuar y dirigirse a los refugios del sur de la Franja.

Países aliados de Israel han condenado el plan, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien advirtió el miércoles que eso «solo puede conducir al desastre para ambos pueblos y se corre el riesgo de sumir a toda la región en un ciclo de guerra permanente».