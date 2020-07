Pamela Ares “Si no tenemos políticas púbicas en la provincia que se cierren las puertas y nos gobierne Alberto Fernández”

En comunicación telefónica con Andrea Lazarte, Pamela Ares, referente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales comentó sobre las acreditaciones que se lanzarán en este mes.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es un espacio de articulación de las áreas del Estado nacional que implementan políticas sociales para poder alcanzar una correcta y más eficaz administración de los recursos. Por eso es que Ares afirmó que durante la tercera semana de julio se estará acreditando la tarjeta Alimentar para toda la provincia y aquellos que adquieran AUH (Asignación Universal por Hijo), IFE, podrán obtener este beneficio. “Sabemos que la crisis alimentaria es muy grave, es complicada la situación”.

Por otro lado, Pamela apuntó contra las políticas públicas designadas por el gobierno provincial ya que sostiene que no hay una idea clara de política pública en los jóvenes y sostiene que hay una concentración de riquezas. “Yo creo que no hay una línea clara de política pública en la adolescencia y juventud para los embarazos adolescentes. Se articula en los jardines privados pero no ven nada en los públicos. Hay 320 mil personas en Salta que tendrían que cobrar el IFE porque están en una situación informal en la economía. Acá no hay una redistribución de los medios de producción vinculada a un mapa productivo, hay concentración de la riqueza”.

También Ares explicó sobre la crisis del agua y los reservorios del norte. “Se realizaron 2 pozos y se realizarán 8 pozos de fondos privados que quieren aportar en este tema con la crisis del agua en Salta. También el Ministerio de Hábitat y Medio Ambiente va a llevar adelante varios pozos que van a ser financiados a través de la Ley de Bosques”.