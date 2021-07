Panorama informativo desde Orán

Maximiliano Conegliano desde allí, dialogó en “Máxima tarde”

El primer tema a conversar tuvo que ver con el grupo de ordenanzas de escuelas, el cuál sigue de protesta por no cobrar: “Las informaciones de las últimas horas tienen que ver con los ordenanzas que siguen sin cobrar. Además, hoy se conoció un escándalo, al conocerse la lista de escuelas en dónde trabajan los ordenanzas, figura un instituto privado”. Ante lo último, el periodista afirma que se armó un revuelo del que nadie se quiere hacer cargo: “La plata la tiene que dar nación, nación a provincia, y así respectivamente, y así la pelota rueda y no deja claro nada. No gustó porque era un instituto privado y desde el municipio dijeron que las directivas las da provincia”.

Además, Maximiliano se refirió a la mala situación económica que vive en general Orán: “La actividad económica es mala, son varias las empresas que están cerrando, estamos hablando de índices que están por arriba del 80%, el trabajo informal tiene una alta tasa, tenemos gente que se queda sin laburo, gente que se fue a Salta”.

Finalmente, ante el inicio de la campaña política, el periodista dijo que la ciudad en estos momentos se ve totalmente empapelada: “Para la campaña, la plata llegó el mismo día, porque al día siguiente se pintó y empapeló la ciudad. Los que son gobierno hoy, no la están pasando bien en la calle. Los que la están pasando mejor son aquellos que aparecen pero que no estuvieron en algún cargo, quizá ellos la están pasando un poco mejor”.

Si querés escuchar la nota completa, escuchá el siguiente audio: