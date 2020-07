Paola Arias: “Quiero más de mi”

Popularmente conocida como la despiadada pero la gente que la rodea la define como una cálida mujer, así es Paola Arias que hoy estuvo presente en “Momento único, autentico,irrepetible”. Ella se define como una mujer tranquila, que aveces necesita de la cocina y de la jardinería.

Comienza a recordar su infancia en Rosario de la Frontera en la escuela Manuela Pedraza y a su maestra Maruca que la acompañó hasta 5 grado. “Nunca fui estudiosa, me gustaban otras cosas, a mi me gustaba el teatro. Yo cuando terminé mi primaria en ese tiempo hacían mucho paro y mi papá no tiene mejor idea de que vaya al liceo naval, rindó el examen ingreso. Me gustaba la pilcha, el uniforme, en el tercer mes dije basta, le dije papá esto no es para mi, no me gustaba, dejaba la música, todo lo que había hecho. Justo habían un colegio privado en Rosario de la Frontera, “San Gabriel” y ahí me quedé con mi hermano”.

La artista contó cuando comenzó su romance “en el año 98 comenzó mi noviazgo, es mi pareja y en ese momento él era el candidato, yo estaba grabando el disco y estaba mi papá conmigo, ese día llovía y mi candidato me invita al cine a ver Titanic, lo invite a mi papá, pero nos dijo que vamos solos, pero en un momento me doy vuelta y mi papá estaba atrás”.

“Me pone mal cuando la gente no se comunica, piensan lo que quieren pensar y no preguntan, por que uno no es adivino, y si querés resolver cosas solo tenes que abrir la boca y dialogar, de ahí a que nos entendamos es otra cosa, eso me molesta mucho”.

Para finalizar la cantante sostuvo “Quiero más de mi, arriba de los escenarios también. Lo que pediría es salud, valores, familia, cosas fuertes que me mantienen viva.