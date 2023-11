La líder del PRO ya se había referido a la posibilidad de ocupar el cargo que desempeñó durante la gestión de Mauricio Macri con La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei. Días atrás, la titular del PRO se había referido a la posibilidad de ocupar el cargo que tuvo durante la gestión de Mauricio Macri con Milei: “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, había sostenido antes del balotaje en declaraciones televisivas.

Se trata de la sexta cartera confirmada después de Capital Humano, con Sandra Pettovello; Interior, con Guillermo Francos; Relaciones Exteriores, con Diana Mondino; Infraestructura, con Guillermo Ferraro; y Justicia, con Mariano Cúneo Libarona.

En la mencionada entrevista, Bullrich había expresado que “formalmente nadie me propuso nada cara a cara”. Y añadió: “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”.