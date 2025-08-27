Se celebra el Día Nacional de la Radio: conoce la historia

Cada 27 de agosto, Argentina celebra el Día Nacional de la Radio, una conmemoración que rinde homenaje a un acontecimiento único en la historia mundial: la primera transmisión radial programada. En 1920, un grupo de jóvenes conocidos como “Los Locos de la Azotea” marcaron un antes y un después en la comunicación.
En este mismo día, pero en 1920, el equipo liderado por Enrique Susini transmitió la ópera Parsifal, de Richard Wagner, desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Esa fue la primera emisión radiofónica integral y completa de un programa, realizada por cuatro radioaficionados que improvisaron un pequeño estudio con micrófono, transmisor de baja potencia y antenas en los techos del teatro.
Quiénes fueron “Los Locos de la Azotea”
El grupo estaba integrado por el médico Enrique Susini, de 25 años, y tres estudiantes de Medicina de la Universidad de Buenos Aires: Luis Romero Carranza y César Guerrico, de 22, y Miguel Mujica, de apenas 18. Además de la vocación médica, los unía otra pasión: eran radioaficionados que soñaban con un medio al servicio de la cultura, sin imaginar que crearían un fenómeno de masas.
El contexto también jugó un rol clave. En 1910, Argentina celebraba el centenario de la Revolución de Mayo y recibió la visita del inventor italiano Guillermo Marconi, pionero del telégrafo sin hilos. En Buenos Aires realizó pruebas de transmisión, usando un barrilete para elevar una antena y logrando contacto con Irlanda y Canadá.
Aquellos experimentos fascinaron a los jóvenes, que empezaron a investigar con entusiasmo los principios de científicos como Hertz y Braun, además de Marconi. Incluso la Primera Guerra Mundial, que volvió secreto el desarrollo de la radio, no detuvo sus sueños: al contrario, fue la oportunidad que aprovecharon para avanzar en su proyecto.