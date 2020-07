Simesen de Bielke: “El caso de los concejales que cobraron el IFE nos coloca como provincia en una situación espantosa”

Desde “Radiomanía” dialogamos con la fiscal Veronica Simesen de Bielke, sobre el tema de los concejales que solicitaron en ANSES el cobro del IFE. “Le pedí al periodista que realizó el informe que me acerque los datos para actuar de oficio. En el informe no figuran funcionarios de la ciudad de Salta pero no se descarta, estas personas que son funcionarios públicos perciben sueldos del estado, el entrecruzamiento de datos lo tendría que tener ANSES en forma inmediata”.

Señaló la fiscal que fue impactante por el número de personas y por que al parecer es un caso inedito a nivel nacional. “El IFE es para las personas que no se encuentren registradas conforme la normativa laboral tanto al sector publico como privada. Ha impactado por el número de personas, algunas accedieron al beneficio y otras quisieron acceder. Escuche escusas de todo tipo, pero no me convencen. El concejal Cari, cuando le pedí respuestas me dijo que cobró el primer IFE y que estaba disponible para cobrar el segundo. Por lo que tome conocimiento de diversos medios seriamos un caso inedito y nos coloca como provincia en una situación espantosa”.

Aclaró a que situación se enfrentarían los concejales “Tenemos dos situaciones de delito, el consumado cuando se cobra y el delito por tentativa cuando se lleva acabo la acción pero no se completa por situaciones ajenas a su voluntad. Una concejal manifestó que se inscribió, que cobro pero que el dinero se lo entregó a familiares que estaban pasando por un situación apremiante, es el familiar el que tiene que inscribirse, el fin eran las personas que no tenían ingresos legítimos. Hablé con el fiscal Toranzos y acordamos en colaborar ambos fueros para que está causa llegué los responsables”.