Toda la información desde General Güemes

Angel Teseira, desde allí, dialogó en máxima tarde

Para dialogar sobre las noticias que surgen en la localidad mencionada, el equipo de máxima tarde se comunicó con el corresponsal, Angel Teseira. Para empezar, el periodista detalló que se encontraba en un comedor, el cual abastece a muchas familias: “Están repartiendo merienda a más de 180 chicos de acá que tienen necesidad y sufren la indiferencia de los funcionarios políticos”, afirmó.

Fue ahí cuando Angel dialogó con Mirta, una de las encargadas del mismo: “Conlleva tiempo todo esto, pero es lindo, porque los chicos se van felices de acá, muy conformes, los chicos y las madres”, afirmó la señora. Además, al ser consultada por el origen de los alimentos que llegan al comedor para realizar sus tareas, Mirta dijo: “Desde nación nos brindan la mercadería lo que es para el comedor y merendero. No siempre viene completo, y tenemos que comprar por ejemplo el aceite, levadura, haciendo rifas, haciendo colaboraciones, de alguna forma tenemos que conseguir.

También, la señora afirmó que desde el municipio también les brindan donaciones: “Ahora el municipio nos está colaborando con mercadería que no es mucho tampoco, arroz, sémola, maíz, azúcar. Estamos hace un año en el barrio Nueva Esperanza, vienen chicos, también familias completas, alrededor de 180 y 200 chicos”.

Por otro lado y para finalizar, Teseira brindó detalles sobre la vacunación en Güemes: “La vacunación viene bien, hoy me llegue por el hospital castellanos, ahora vacunan a los jóvenes, yo creo que deben quedarse en la casa, a veces salen de los colegios y se quedan en las plazas, y no da para eso, esto es justamente para que se cuiden más, no es que ya está, se vacunan y a no cuidarse, al contrario, debe ser tan intenso como al principio”, concluyó.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/6sCKx2MsRN/