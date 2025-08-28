Turista se descompensó y falleció en un restaurante del centro Salteño

Un momento de conmoción se vivió esta mañana en pleno centro de la ciudad de Salta, cuando un turista de aproximadamente 65 años se descompensó dentro de una confitería ubicada en inmediaciones de la plaza 9 de Julio.

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana en el local Teuco, lo que generó alarma entre los presentes que rápidamente dieron aviso al sistema de emergencias y a la Policía.

Fuentes policiales indicaron que, pese a la rápida intervención, el hombre habría perdido la vida en el lugar, aunque aún se aguarda la confirmación oficial de su fallecimiento por parte de las autoridades competentes.

El episodio atrajo la atención de transeúntes y turistas que se encontraban en la zona, sumando preocupación en un punto neurálgico