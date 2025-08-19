Viento, árboles caídos y cortes de luz: fuertes ráfagas sorprendieron a los salteños

En las primeras horas de hoy, antes de las 6 de la mañana, los salteños se vieron sorprendidos por un fenómeno climático atípico. El termómetro marcaba 11º, una temperatura elevada para la época y el horario, cuando las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza en distintos puntos de la ciudad.
Los barrios Intersindical y El Tribuno fueron los más afectados por la intensidad del viento, que provocó la caída de ramas de gran tamaño y dejó sin servicio eléctrico a numerosos hogares. También vecinos de la zona oeste de Cerrillos reportaron cortes de luz desde anoche a las 23 hasta entrada la mañana de hoy.
Los vecinos indican caída de árboles en Esteco y Alvarado; en calle Leguizamón, entre Deán Funes y Pueyrredón. También en Bº San José, cerca de la escuela Sagrada Familia.
El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado ayer la llegada de fuertes vientos en su alerta amarilla. En un primer momento, el aviso abarcaba a los Valles Calchaquíes, parte del Valle de Lerma y sectores de precordillera. Sin embargo, el fenómeno se intensificó y alcanzó también a la Capital durante la madrugada, con ráfagas que pusieron en alerta a las autoridades locales.