Viento, árboles caídos y cortes de luz: fuertes ráfagas sorprendieron a los salteños

Una inusual mañana en la ciudad de Salta estuvo marcada por ráfagas intensas de viento que superaron los 55 km/h y afectaron a distintos barrios de la zona sur, dejando sin luz a varios sectores y generando complicaciones en el inicio de la jornada.

En las primeras horas de hoy, antes de las 6 de la mañana, los salteños se vieron sorprendidos por un fenómeno climático atípico. El termómetro marcaba 11º, una temperatura elevada para la época y el horario, cuando las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza en distintos puntos de la ciudad.