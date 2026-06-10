El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó incorporarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias creado a partir de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una herramienta impulsada por el Gobierno para simplificar la declaración de ingresos y patrimonios de los contribuyentes. La decisión fue comunicada en medio de la expectativa por la próxima presentación de su declaración jurada patrimonial.

Según trascendió, Adorni realizó el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se convirtió en uno de los primeros funcionarios nacionales en adherirse al nuevo sistema. Desde su entorno sostienen que la medida busca adecuarse a las nuevas disposiciones fiscales vigentes y simplificar los procedimientos tributarios establecidos por la normativa.

La noticia adquiere relevancia porque el funcionario se encuentra bajo observación pública debido a la demora en la presentación de su declaración jurada. En las últimas semanas, distintos sectores políticos y dirigentes de la oposición reclamaron que hiciera pública su situación patrimonial para despejar dudas y garantizar transparencia en el ejercicio de sus funciones.

Desde el oficialismo remarcaron que la adhesión al régimen no modifica las obligaciones de control ni los mecanismos de fiscalización del Estado. Además, señalaron que cualquier funcionario que cumpla con los requisitos previstos por la ley puede acceder al sistema sin restricciones especiales.

La medida también reavivó el debate político sobre la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que el Gobierno presentó como una herramienta para reducir la carga burocrática sobre los contribuyentes. Sus defensores sostienen que facilita el cumplimiento tributario, mientras que algunos sectores opositores cuestionan los alcances y efectos del nuevo esquema.

Mientras tanto, continúa la expectativa por la presentación de la declaración jurada de Adorni, que podría concretarse en los próximos días y convertirse en un elemento central dentro de la discusión pública sobre su situación patrimonial.