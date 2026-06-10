Las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas argentinas alcanzaron su mejor desempeño desde 2013 y registraron un crecimiento del 25% en lo que va de 2026. El dato fue destacado por distintas entidades empresarias, que señalaron que el sector logró incrementar sus ventas al exterior a pesar de las dificultades económicas que todavía enfrentan muchas compañías en el mercado interno.

Según el informe difundido, las pymes exportaron productos por más de 4.000 millones de dólares durante los primeros meses del año. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por actividades vinculadas a los alimentos, manufacturas industriales, productos agropecuarios y economías regionales, sectores que encontraron oportunidades en distintos mercados internacionales.

Los empresarios atribuyen parte de la mejora a una mayor apertura comercial, la recuperación de la demanda en algunos destinos de exportación y la competitividad alcanzada por determinados sectores productivos. También destacaron el esfuerzo realizado por las empresas para diversificar mercados y ampliar su presencia fuera del país.

A pesar de los resultados positivos, desde las cámaras empresarias advirtieron que muchas pymes continúan enfrentando problemas vinculados al financiamiento, la presión impositiva y los costos operativos. Por ese motivo, reclamaron políticas que permitan consolidar el crecimiento exportador y fortalecer la presencia de los productos argentinos en el exterior.

El informe también mostró que las economías regionales tuvieron una participación importante en el aumento de las exportaciones. Distintas provincias lograron incrementar sus ventas internacionales gracias al desempeño de sectores como alimentos, vinos, productos agroindustriales y manufacturas de origen regional.

Los resultados fueron interpretados como una señal positiva para el sector pyme, que busca sostener el crecimiento de las exportaciones como una herramienta para compensar las dificultades que todavía persisten en algunos segmentos del mercado interno y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.