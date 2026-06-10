El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof volvió a respaldar públicamente a Cristina Fernández de Kirchner al cumplirse un año del fallo judicial que la condenó en la causa Vialidad. Durante un acto político, el mandatario bonaerense cuestionó la decisión de la Justicia y sostuvo que se trató de una persecución política contra la exmandataria.

“Hace un año se consumó una enorme infamia a la vista de todos”, afirmó Kicillof al referirse a la sentencia. Según expresó, el proceso judicial estuvo atravesado por intereses políticos y mediáticos que buscan perjudicar a la ex presidenta y condicionar su participación en la vida política argentina.

El gobernador también destacó el rol que Cristina Kirchner continúa teniendo dentro del peronismo y aseguró que mantiene una fuerte representación entre amplios sectores de la sociedad. En ese sentido, señaló que la condena no logró disminuir su influencia política ni modificar el respaldo que conserva dentro de distintos espacios del movimiento justicialista.

Las declaraciones se produjeron durante una actividad en la que participaron dirigentes, militantes y referentes del peronismo. Allí se realizaron distintas intervenciones para recordar el aniversario del fallo y expresar críticas hacia el accionar de los tribunales que intervinieron en la causa.

Desde el oficialismo nacional y sectores de la oposición, en cambio, sostienen que la condena fue el resultado de un proceso judicial legítimo y remarcan que las decisiones de la Justicia deben respetarse independientemente de la posición política de los involucrados.

La causa Vialidad continúa siendo uno de los temas más sensibles de la política argentina y sigue generando fuertes cruces entre el kirchnerismo, el Gobierno nacional y distintos sectores del Poder Judicial. A un año de la sentencia, el debate sobre sus implicancias políticas y judiciales continúa ocupando un lugar central en la agenda pública.