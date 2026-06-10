El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a reclamar ante la Corte Suprema por los fondos que, según sostiene su administración, la Nación mantiene retenidos y que corresponden al territorio bonaerense. Durante una actividad pública, el mandatario cuestionó duramente al Gobierno nacional y aseguró que existe una apropiación indebida de recursos que afectan el funcionamiento de la provincia.

“Le están robando los recursos a los bonaerenses”, afirmó Kicillof al referirse a la disputa que mantiene con la administración de Javier Milei. Según explicó, la Provincia dejó de recibir partidas que considera fundamentales para financiar obras, programas sociales, seguridad, educación y otras áreas esenciales de gestión.

El gobernador señaló que la presentación ante la Corte busca que el máximo tribunal intervenga para garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras que, según su interpretación, corresponden al Estado nacional. Además, sostuvo que la reducción de transferencias perjudica directamente a millones de habitantes de la provincia más poblada del país.

Desde la gestión bonaerense afirman que el conflicto se agravó a partir de la eliminación o suspensión de distintos fondos nacionales que eran destinados a programas provinciales. Entre ellos mencionan recursos para infraestructura, transporte, seguridad y asistencia social que, según denuncian, dejaron de llegar durante los últimos meses.

Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que las medidas forman parte del proceso de ajuste fiscal y equilibrio de las cuentas públicas impulsado desde el inicio de la gestión. Desde la Casa Rosada argumentan que las provincias deben administrar sus recursos con mayor autonomía y responsabilidad financiera.

La disputa entre Nación y Provincia se convirtió en uno de los principales focos de tensión política entre Javier Milei y Axel Kicillof. Mientras continúan los cruces públicos entre ambas administraciones, la definición sobre los fondos reclamados podría quedar en manos de la Corte Suprema.