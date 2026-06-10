El Gobierno nacional oficializó la habilitación de free shops en los pasos fronterizos terrestres del país, una medida que busca impulsar el comercio, el turismo y la actividad económica en las zonas limítrofes. La decisión permitirá la instalación de tiendas libres de impuestos en distintos puntos de frontera, un sistema que ya funciona en varios países de la región y que ahora podrá expandirse dentro del territorio argentino.

La medida fue establecida mediante un decreto y contempla que los comercios puedan vender determinados productos sin la carga de algunos impuestos nacionales, lo que permitiría ofrecer precios más competitivos. Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa apunta a fortalecer la actividad comercial en ciudades fronterizas que durante años enfrentaron dificultades para competir con los mercados de países vecinos.

Según explicaron desde el Gobierno, los free shops podrán instalarse en pasos fronterizos habilitados y estarán sujetos a controles aduaneros específicos. La reglamentación también establece límites de compra y mecanismos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Entre los argumentos oficiales se destaca la necesidad de generar nuevas inversiones privadas, promover la creación de empleo y atraer consumidores que habitualmente realizan compras en países limítrofes. Además, se espera que la medida contribuya a dinamizar las economías regionales vinculadas al turismo y al comercio internacional.

Distintos sectores empresariales valoraron positivamente la iniciativa y señalaron que podría mejorar la competitividad de las ciudades fronterizas argentinas. Sin embargo, algunos comerciantes expresaron preocupación por el posible impacto que la medida podría tener sobre negocios locales que no operen bajo el régimen especial.

La habilitación de free shops forma parte de la política de desregulación económica impulsada por el Gobierno y se suma a otras medidas orientadas a flexibilizar normas comerciales, fomentar inversiones y aumentar la actividad económica en distintas regiones del país.