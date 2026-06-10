Profesionales de cabecera realizan una protesta este miércoles frente a la sede de PAMI en Salta. Reclaman por la reducción de honorarios y advierten que la situación compromete la continuidad de la atención médica.

Los médicos de cabecera de PAMI en Salta realizarán este miércoles una nueva protesta para visibilizar el conflicto que mantienen con el organismo nacional por la actualización de honorarios profesionales.

La concentración está prevista para las 11 de la mañana frente a la sede de PAMI, ubicada en calle Zuviría 20, en la ciudad de Salta. La medida se desarrolla en el marco de un paro de 72 horas que afecta la atención habitual de afiliados en distintos puntos de la provincia.

Según informaron los profesionales, la movilización contará con el acompañamiento de jubilados, pensionados, familiares de personas con discapacidad y organizaciones que respaldan el reclamo.

Reclamo por la baja de honorarios

Los médicos cuestionan el acuerdo firmado entre PAMI y APPAMIA, mediante el cual el valor abonado por paciente pasó de $2.100 a $2.400 mensuales.

Aunque el monto representa un incremento nominal, los profesionales sostienen que en términos reales implica una reducción cercana al 40% respecto de los ingresos que percibían hasta abril.

Desde el sector aseguran que los valores actuales resultan insuficientes para sostener la prestación médica y advierten que la situación pone en riesgo la continuidad de la atención a miles de afiliados.

Además, denunciaron que los médicos de cabecera de Salta no fueron consultados antes de la firma del convenio y cuestionaron la falta de participación en la negociación.

Presentarán una nota formal a las autoridades

Durante la jornada de protesta, los profesionales entregarán una carta dirigida a las autoridades de PAMI con firmas de médicos de cabecera de toda la provincia.

El objetivo es solicitar una revisión urgente de los honorarios y abrir una instancia de diálogo que permita encontrar una solución al conflicto.

Mientras tanto, los trabajadores sostienen que la medida busca defender no solo sus condiciones laborales, sino también garantizar la calidad y continuidad de la atención médica para jubilados y pensionados.

Preocupación entre los afiliados

El conflicto genera inquietud entre los beneficiarios de PAMI, ya que una prolongación de las medidas de fuerza podría afectar el acceso a consultas médicas y controles habituales.

Los profesionales reiteraron que esperan una respuesta de las autoridades y advirtieron que, de no haber avances en las negociaciones, podrían profundizar las acciones gremiales en las próximas semanas.