La movilidad eléctrica comienza a consolidarse en Salta con la llegada de nuevas concesionarias y modelos híbridos. Empresarios del sector aseguran que el ahorro en consumo y la oferta de vehículos chinos impulsan el cambio.

Los autos eléctricos e híbridos comienzan a ganar protagonismo en Salta en medio del aumento sostenido de los combustibles y la llegada de nuevas marcas al mercado argentino. La tendencia, que ya se consolidó en varios países, empieza a mostrar señales concretas de crecimiento en la provincia.

La apertura de concesionarias especializadas y el desembarco de fabricantes asiáticos aceleran una transformación que, según referentes del sector automotor, marcará el futuro de la movilidad en los próximos años.

El ahorro en combustible impulsa la demanda

El empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, afirmó que la movilidad eléctrica ya dejó de ser una alternativa de nicho y se perfila como una opción cada vez más atractiva para los conductores.

Según explicó, uno de los principales factores que impulsa el interés por estos vehículos es el ahorro económico que representan frente a los automóviles tradicionales.

De acuerdo con sus estimaciones, un vehículo completamente eléctrico puede reducir hasta un 90% los costos de energía en comparación con uno impulsado por combustibles líquidos.

Además, destacó el crecimiento de los modelos híbridos e híbridos enchufables, que combinan motores eléctricos y de combustión, permitiendo una mayor autonomía y adaptándose tanto a la circulación urbana como a los viajes de larga distancia.

China lidera la revolución automotriz

Otro de los cambios que comienza a impactar en el mercado local es el avance de las automotrices chinas, protagonistas del crecimiento global de la movilidad eléctrica.

Betzel señaló que gran parte de los vehículos eléctricos que hoy se comercializan en el mundo son fabricados en China, incluso aquellos que llevan emblemas de marcas tradicionales reconocidas internacionalmente.

El empresario sostuvo que la calidad de los productos chinos evolucionó significativamente durante la última década y aseguró que el país asiático se convirtió en el principal referente mundial en tecnología aplicada a vehículos eléctricos.

«Hoy hablar de autos eléctricos es hablar de China», resumió.

Los desafíos para crecer en el norte argentino

A pesar de las perspectivas positivas, el desarrollo de la movilidad eléctrica todavía enfrenta obstáculos en Salta y en gran parte del norte del país.

La escasa infraestructura de carga rápida, especialmente en rutas provinciales y nacionales, aparece como una de las principales limitaciones para una adopción más acelerada.

Sin embargo, desde el sector consideran que la incorporación de nuevos modelos, la competencia entre marcas y los menores costos de mantenimiento podrían impulsar una mayor demanda en los próximos años.

Con combustibles cada vez más caros y una oferta creciente de vehículos híbridos y eléctricos, la transición hacia nuevas formas de movilidad comienza a tomar velocidad también en Salta.