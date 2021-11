Adriana Jure: “Es importante seguir con los cuidados, hay algunos que vinieron para quedarse, como el lavado de manos”

La Jefa del Programa de Inmunización del Ministerio de Salud Pública de Salta dialogó con todo el equipo de “Máxima Tarde”

En primer lugar, Jure se refirió a la noticia de que más personas se podrán vacunar la dosis de refuerzo contra el COVID: “La 3er dosis es importante, es a libre demanda. Les recuerdo que hay vacunas disponibles desde los 3 años en adelante, es importante la primera y la segunda. Cuando hablamos del refuerzo hablamos de que deben pasar 6 meses desde la 2da dosis”.

Por otro lado, la Dra se refirió a aquellas personas que solamente se colocaron 1 dosis: “Es importante que aquellos que aún no se aplicaron la 2da dosis lo hagan, es muy necesario que estén las 2 dosis. Por ahí hay personas que dicen que con una dosis pueden haber tenido malestar y por eso no quieren la 2da, pero eso no es nada comparado con la enfermedad”.

Con respecto a la importancia de vacunarse, Jure comentó que “hay muchas formas de hacerlo”, y que “si bien se hace en las escuelas, también se puede hacer en diferentes servicios y vacunatorios”.

Finalmente, la Dra hizo hincapié en los cuidados que se deben seguir manteniendo para seguir cuidándonos contra el COVID: “Es importante seguir con los cuidados, hay algunos que vinieron para quedarse, como el lavado de manos, el cual evita muchas enfermedades. También hay que tratar de no estar amontonados, obviamente las actividades de los niños al aire libre son beneficiosas”.

