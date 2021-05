Aumentaron hasta un 50 % las consultas por tendinitis en adultos, jóvenes y niños

En contacto con Andrea Lazarte, Mario Perez, Kinesiólogo y especialista en Medicina China tradicional, comentó sobre el aumento de casos de tendinitis en la sociedad a causa de la pandemia.

”Aumentó casi el 50% la consulta sobre el problema de la tendinitis”, agregó. Explicó que esto se debe al aumento del home office. En este sentido indicó, ”ya sea tendinitis en hombro, en muñecas, en rodillas y en tobillos. Lamentablemente la gente no le presta atención y no consulta con su médico y con el tiempo vienen con dolores y complicaciones”, detalló.

En relación al tema informó que esta patología solo antes se frecuentaba en deportista y hoy en día se da en muchas más personas de todas las edades. ”Está visto en los adolescentes porque no tienen un acompañamiento deportivo correcto. Me llegaron consultas por chicos hasta de 10 años, que han empezado con actividades deportivas pero lo que no saben los padres es que muchos chicos tienen problemas posturales. Aumentó con el tema de las clases en la casa”. En cuanto al uso de la tecnología comentó que perjudicó mucho a los niños en cuanto a su salud. El uso excesivo del celular, tablets o la tv puede provocar dolores de cabeza, de vista o mala postura.

El profesional explicó que hace cuatro años se dedica a la medicina China tradicional que es una alternativa distinta y en Salta se ve muy poco. ”Para la gente que no conoce, recomiendo que no tenga miedo. Es totalmente indoloro, con protocolos y todo descartable. Los resultados son muy buenos”, agregó.

Para finalizar, indicó tres parámetros a tener en cuenta para realizar una consulta: inflamación, dolor e imposibilidad de movimientos. ”Esas son las tres alarmas tienen que indican, que se tienen que levantar e ir a consultar a su médico para ser derivados a fisioterapia”.