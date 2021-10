Campesinos siguen sin obtener respuesta y mañana llegarían a la capital

Esta noche acamparían en el ex peaje Aunor

Desde hace 9 días, un grupo de personas emprendió un largo viaje desde el Chaco salteño para reclamar, entre otras cosas, la regularización de la tenencia de tierras y el freno de desalojos. Sin embargo, la no respuesta a los pedidos por parte de Martín de los Ríos, Ministro de la Producción, hizo que estos sigan avanzando. Para comentar más detalles, Daniel Burgos, Dirigente de la asociación guardianes del Monte, quien se encuentra en la marcha, dialogó en “Máxima Tarde”.

“Seguimos en Campo Santo, hasta ahora no tenemos ninguna respuesta oficial”, afirmó Burgos, quien además agregó que en caso de no obtener alguna respuesta hasta las 20 Hs, “marcharán y acamparán esta noche en el ex peaje Aunor”.

Finalmente, al ser consultado por la cantidad de personas que están adheridas a la marcha, el dirigente comentó que “en estos momentos son entre 70 y 80, pero que “mañana, tras la posible llegada a la capital, pueden llegar a ser 100, ya que se siguen sumando”.

