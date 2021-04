Dr. Oscar Atienza: “No sirve tomar medidas entre las 12 AM y las 6 AM, no hay impacto”

El médico cirujano cordobés charló con el equipo de máxima tarde

La situación en cuanto al COVID en nuestro país está complicada. Ante esto, distintos especialistas tienen su punto de vista sobre cual es el mejor método para prevenir y combatir al virus. Uno de ellos, es el médico cirujano Cordobés Oscar Atienza, el cual afirma que “lo que hay que tratar, es evitar que la gente se enferme”.

En cuanto al método más eficiente para lograr controlar la situación, Oscar dijo: “Hay que elaborar una serie de estrategias que evite que la gente esté masivamente en las calles, en Córdoba no se toma ninguna medida, hasta estamos fuera de los parámetros internacionales. ¿Qué se debería haber hecho? Cómo mínimo sacar gente de la calle, lo que necesita el virus es mucha gente en la calle, y nosotros facilitamos eso. La escuela naturalmente rompe las micro burbujas, cuando nosotros abrimos las escuelas, hacemos que los chicos conversen y empieza el contagio masivo, aumentamos la cantidad de fallecidos diarios, es muy matemático esto. Es muy sencillo, si yo quiero frenar y que no se infecte gente debo tomar medidas para que no circule gente, lo que pasa es que nadie hace nada, algún tipo de medida hay que empezar a tomar”.

Además, con respecto a las provincias que actualmente están más afectadas y sí, a raíz de esto, se logró comunicar con alguna autoridad, el doctor dijo: “Conozco la situación de varias provincias , Córdoba Santa fe, Salta, Mendoza y Buenos Aires, que son un poco las más complicadas por los casos, siempre en las provincias dónde hay más grandes urbes se ven más casos. Hemos estado siguiendo las dinámicas, en realidad si miramos, aumentó la cantidad de caso de manera similar en todas las provincias. No tuve contacto con nadie, hubieron rumores de que el presidente habló conmigo, sé que muchos toman los análisis que hacemos, las recomendaciones, las pymes que tienen grandes dificultades, pero la verdad es que contacto directo no he tenido con nadie”.

Finalmente, Oscar Atienza afirmó que las medidas que actualmente están rigiendo son erróneas, y que no aciertan en aplicar cambios: “No sirve tomar medidas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, no hay impacto. Salvo en bares, el resto de la gente no está en la calle, lo que hay que lograr es que durante el día la gente no circule. A veces restringiendo el horario, se produce una acumulación de gente antes de ese horario, hay que empezar a trabajar un poquito más sobre la pandemia”.

