Adolfo Montenegro, Director de la Dirección general de Educación permanente de Adultos y jóvenes de Salta, estuvo en «Máxima Mañana» por Radio Cadena Máxima y detalló esta implementación que se va a llevar a cabo el día de mañana siendo esta una medida histórica ya que «la educación de adultos nunca fue incorporada en el operativo nacional de evaluación». Destacando así esta medida como única y autónoma por parte de la dirección.

«SOMOS LA PRIMERA PROVINCIA EN CONTAR DISEÑO PROPIO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y JÓVENES»

Se implementará en 36 instituciones de toda la provincia donde el objetivo es medir y evaluar el trabajo de los directores y el rendimiento de los alumnos. El Director Montenegro también aclaró que el objetivo es implementarlo en todas las instituciones de la provincia en el año 2026.

Respecto a los diseños curriculares, desde la Dirección Gral. de EPJA destacan la importancia de que la propuesta educativa debe ser «ágil y flexible» dejando lo burocrático de lado, sin alterar de forma negativa la calidad educativa. También toman como centro la salida laboral del alumno joven y adulto, diseñando talleres formativos en estas áreas.

