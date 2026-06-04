Desde la Cámara del Tabaco de Salta advirtieron sobre el avance del comercio ilegal de cigarrillos y cuestionaron la falta de fiscalización por parte de ARCA.

La polémica por la comercialización de cigarrillos ilegales en Salta sumó un nuevo capítulo. La Cámara del Tabaco de Salta reclamó mayores controles por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y alertó sobre presuntas maniobras de evasión tributaria que afectarían tanto a la recaudación estatal como a los productores tabacaleros.

El planteo fue realizado por Enrique Cornejo, síndico de la entidad y senador provincial, quien destacó los recientes operativos de la Justicia Federal contra la comercialización de cigarrillos de la marca Hills, una de las más difundidas en el mercado informal del norte argentino.

Preocupación por la venta de cigarrillos sin control sanitario

Cornejo advirtió que los productos comercializados fuera de los circuitos legales representan un riesgo para la salud pública debido a la falta de controles sobre su composición y procedencia.

Según explicó, los cigarrillos elaborados y comercializados formalmente deben cumplir con controles sanitarios realizados por organismos nacionales, que verifican tanto los insumos utilizados como la cantidad de tabaco presente en cada producto.

En cambio, sostuvo que los cigarrillos ilegales ingresan al mercado sin certificaciones ni controles oficiales, por lo que se desconoce con precisión qué sustancias contienen.

Cuestionamientos a la fiscalización de ARCA

El dirigente valoró los procedimientos impulsados por la Justicia Federal, que permitieron el decomiso de importantes cargamentos de cigarrillos ilegales, aunque cuestionó la actuación de los organismos encargados del control tributario.

En ese sentido, reclamó una mayor intervención de ARCA para supervisar la comercialización de cigarrillos en toda la cadena de distribución y venta.

Según afirmó, la falta de controles favorece la pérdida de recursos que deberían destinarse al Estado nacional, las provincias tabacaleras y organismos como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Denuncian subfacturación en la venta de cigarrillos

Cornejo también apuntó contra algunas empresas tabacaleras por presuntas prácticas de subdeclaración de precios.

Según indicó, ciertas marcas informarían valores oficiales considerablemente inferiores a los que finalmente se cobran en kioscos y comercios, reduciendo así la base imponible sobre la que se calculan los impuestos.

El legislador mencionó el caso de productos que se declararían a valores cercanos a los $800 por paquete, pero que llegarían al consumidor con precios superiores a los $2.000.

Impacto en la recaudación y el Fondo Especial del Tabaco

Desde la Cámara del Tabaco señalaron que esta situación afecta directamente la recaudación de tributos nacionales y provinciales, además de los recursos destinados al Fondo Especial del Tabaco (FET), herramienta clave para las provincias productoras.

De acuerdo con las estimaciones expuestas por Cornejo, alrededor del 35% de las ventas de cigarrillos en Argentina podrían estar alcanzadas por mecanismos de subdeclaración de precios.

Por ese motivo, la entidad pidió que ARCA refuerce las tareas de fiscalización y garantice que los impuestos se liquiden sobre los valores reales de comercialización.

El objetivo, señalaron, es combatir la evasión, proteger la producción formal y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los sectores que dependen de la actividad tabacalera.