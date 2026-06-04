La Caja de Seguridad Social actualizó los valores de sus planes médicos. Los nuevos montos comenzarán a regir desde agosto de 2026.

La Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta aprobó una actualización en las cuotas de los distintos planes de cobertura médica destinados a sus afiliados.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General N° 832 y entrará en vigencia a partir de agosto de 2026, impactando en contadores, licenciados en administración, economistas y demás profesionales matriculados que utilizan el sistema de salud de la institución.

Cuánto costarán los principales planes

Según la resolución, el Plan Integral tendrá un valor mensual de $183.000 para el afiliado titular, mientras que el Plan Básico pasará a costar $134.150.

La actualización también alcanza a los diferentes grupos familiares incorporados a las coberturas, estableciendo valores diferenciados para cónyuges, hijos y otros integrantes a cargo.

Además, se modificaron las cuotas de otros servicios ofrecidos por la Caja, entre ellos:

Plan Integral Plus

Plan Básico Plus

Coseguro

Jubilado Plus

Integral Mayor de 65 años

Los nuevos importes oscilan entre los $69.700 y los $405.000, dependiendo del tipo de cobertura y la categoría del afiliado.

Impacto en los afiliados

La actualización representa un incremento en el costo mensual que deberán afrontar los profesionales para mantener sus prestaciones médicas, en un contexto marcado por el aumento sostenido de los costos vinculados a la atención sanitaria y los servicios de salud.

Desde la entidad explicaron que la adecuación de valores busca garantizar la continuidad y sustentabilidad de las coberturas ofrecidas a sus afiliados y grupos familiares.

Cambios para afiliados mayores de 65 años

La resolución también incorpora criterios específicos para determinar diferencias en los aportes de los afiliados que alcancen los 65 años de edad.

Según se informó, las condiciones variarán de acuerdo con la antigüedad de afiliación de cada profesional dentro del sistema, estableciendo distintos esquemas de contribución según cada caso particular.

Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a aplicarse con las facturaciones correspondientes a agosto de 2026.