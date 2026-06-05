El Gobierno de Salta rectificó el monto oficial de la ampliación y refuncionalización del hospital tras detectar un error de más de $621 millones en una resolución emitida en marzo.

El Gobierno de Salta corrigió el valor total de la obra de ampliación y refuncionalización del Hospital San Bernardo luego de que un informe técnico-contable detectara un error en el cálculo aprobado meses atrás.

La modificación fue oficializada mediante la Resolución Conjunta N° 69 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y N° 25 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia.

Detectaron un error de más de $621 millones

La resolución corrige el monto establecido en marzo por la Resolución Conjunta N° 38/26, que había fijado el valor total del contrato en $34.022.558.384,79, IVA incluido, a valores de septiembre de 2025.

Sin embargo, tras una revisión realizada por el Área Contable de la Secretaría de Financiamiento, se determinó que el importe correcto asciende a $33.400.594.516,38.

La diferencia supera los $621 millones y responde a la inclusión errónea de un adicional que todavía no cuenta con aprobación definitiva.

Qué ocurrió con el cálculo

Según se explicó en los fundamentos de la norma, el monto observado corresponde al denominado Adicional N° 2, valuado en $621.963.868,41.

Dicho adicional aún se encuentra en trámite administrativo y, por lo tanto, no debía ser incorporado al valor definitivo del contrato de obra.

Como consecuencia, las autoridades dispusieron la rectificación formal del artículo correspondiente para adecuar el presupuesto a los valores correctos.

Continúan los trabajos en el hospital

Con la corrección aprobada, el valor oficial de la obra quedó fijado en $33.400.594.516,38, IVA incluido y calculado a precios de septiembre de 2025.

La ampliación y refuncionalización del Hospital San Bernardo es una de las principales inversiones en infraestructura sanitaria que ejecuta actualmente la provincia y busca fortalecer la capacidad de atención de uno de los centros médicos de referencia del norte argentino.

Además, la nueva resolución autoriza a la Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera a suscribir la adenda correspondiente con la empresa contratista, Vicente Moncho Construcciones S.R.L., encargada de ejecutar los trabajos.