La Justicia arrestó a un hombre de 47 años que convivía con el principal acusado del crimen. La investigación busca determinar si hubo personas que colaboraron antes o después del femicidio.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó una nueva detención. Por orden del fiscal Raúl Garzón, fue arrestado Osvaldo Fachetta, de 47 años, quien residía en la misma vivienda de barrio Cofico donde vivía Claudio Barrelier, principal acusado por el asesinato de la adolescente.

Según trascendió, el hombre será imputado por presunto encubrimiento agravado, mientras la causa avanza sobre una nueva hipótesis que busca establecer si existieron personas que ayudaron al acusado antes o después del crimen.

La casa donde vivían es clave para la investigación

La vivienda ubicada en barrio Cofico es considerada por los investigadores como la escena primaria del femicidio. En los últimos días se realizaron nuevos procedimientos judiciales en el inmueble, donde se retiraron elementos del baño y se removieron sectores del piso para la recolección de pruebas.

Fachetta había brindado declaraciones públicas en las que relató haber acompañado a Melisa Heredia, madre de Agostina, durante la búsqueda de la adolescente tras denunciarse su desaparición.

Además, aseguró que el domingo posterior al hecho regresó a la vivienda y observó situaciones que le resultaron llamativas, entre ellas un supuesto cambio en el acolchado de una de las habitaciones. El colchón mencionado fue posteriormente secuestrado por los investigadores.

La causa continúa bajo secreto de sumario

La Fiscalía mantiene el expediente bajo secreto de sumario por diez días mientras profundiza distintas líneas investigativas.

Los investigadores intentan determinar si hubo colaboración para ocultar pruebas o facilitar movimientos posteriores al crimen. También analizan la posibilidad de que en la vivienda se hayan producido otros hechos delictivos similares.

En paralelo, la Justicia aguarda una nueva declaración de la madre de Agostina, quien permanece internada y aún no pudo ampliar su testimonio.

El principal acusado sigue detenido

Claudio Barrelier continúa detenido en el área psiquiátrica de la cárcel de Bouwer. Aunque la causa ya se investiga como femicidio tras el hallazgo del cuerpo de la joven, todavía no fue indagado formalmente bajo esa nueva imputación.

La investigación también se extendió a otras personas vinculadas al entorno del acusado. Entre ellas figura una mujer que habría facilitado el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado de Ampliación Ferreyra.

Un antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

El caso reavivó además un antecedente ocurrido en 2025, cuando una mujer denunció haber escapado de la misma vivienda de barrio Cofico tras permanecer retenida bajo amenazas.

Por aquel episodio, Barrelier estuvo detenido durante 20 días y continúa imputado por privación ilegal de la libertad.

La Justicia busca ahora determinar si existen vínculos entre aquel hecho y la investigación actual, una de las causas de mayor impacto social y judicial que atraviesa Córdoba.