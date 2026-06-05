La provincia registró una de las caídas más importantes del país durante 2025, según datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal.

Salta se ubicó entre las provincias argentinas que lograron la mayor reducción de homicidios dolosos durante 2025. Así lo reveló un informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según los datos oficiales, la provincia pasó de registrar 68 víctimas de homicidios dolosos en 2024 a 47 durante 2025, lo que representa una disminución interanual del 31,2%.

Baja histórica en los índices de violencia

La reducción también se reflejó en la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes, uno de los indicadores más utilizados para medir la violencia criminal.

Durante 2024, Salta registraba una tasa de 4,6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Un año después, ese índice descendió a 3,2, ubicándose por debajo del promedio nacional, que fue de 3,6.

Los datos posicionan a la provincia entre las jurisdicciones con mejor desempeño en materia de reducción de homicidios durante el último año.

Entre las provincias con mejores resultados

El relevamiento nacional destaca a Salta junto a otras provincias que también registraron importantes descensos en este tipo de delitos, entre ellas Santiago del Estero, San Luis, Corrientes y Entre Ríos.

Los homicidios dolosos constituyen uno de los principales indicadores utilizados para evaluar los niveles de seguridad pública, debido a que suelen tener una menor cifra oculta en comparación con otros delitos.

Qué muestran los datos

El informe del SNIC recopila información aportada por fuerzas de seguridad, ministerios públicos y organismos judiciales de todo el país.

La disminución registrada en Salta marca una mejora significativa respecto de los valores observados en años anteriores y consolida una tendencia positiva en uno de los delitos de mayor gravedad.

Si bien las estadísticas reflejan una reducción importante, especialistas en seguridad sostienen que el desafío continúa siendo mantener estos niveles en el tiempo y fortalecer las políticas de prevención para evitar nuevos hechos de violencia.