Un Renault Clio y un camión protagonizaron un fuerte siniestro cerca de la Circunvalación Oeste. Investigan la participación de un tercer vehículo que abandonó el lugar.

Un importante accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este viernes sobre la ruta provincial 28, en las inmediaciones de la rotonda ubicada después del colegio San Pablo, camino a la Circunvalación Oeste.

El siniestro involucró a un automóvil Renault Clio y un camión de gran porte. Sin embargo, los investigadores intentan identificar a un tercer conductor que, según los testimonios recogidos en el lugar, habría realizado una maniobra imprudente que desencadenó el choque y luego se dio a la fuga.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con el relato de los conductores involucrados, el hecho se produjo minutos antes de las 7 de la mañana cuando un vehículo que circulaba detrás del camión intentó cambiar de carril de manera repentina.

La maniobra obligó a otro automovilista a frenar bruscamente sobre una calzada mojada por las condiciones climáticas. Como consecuencia, perdió el control del Renault Clio e impactó contra el lateral izquierdo del camión.

«Tuve que frenar porque otro vehículo se cruzó delante mío. La calzada estaba mojada, el auto patinó y terminé chocando contra el camión», relató el conductor del automóvil.

Importantes daños materiales

El impacto provocó serios daños en la parte frontal del Renault Clio, mientras que el camión sufrió averías en una de sus ruedas.

A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.

El conductor del automóvil aseguró que logró evitar consecuencias más graves y señaló que la situación pudo haber terminado en una tragedia debido a la cercanía con el vehículo de gran porte.

Buscan al conductor que abandonó la escena

Según los testimonios aportados a la Policía, el vehículo que habría originado la maniobra sería un Volkswagen Gol de color blanco.

Tras el accidente, el conductor continuó su marcha sin detenerse para asistir a los involucrados ni aportar información sobre lo ocurrido.

Las autoridades trabajan para identificar al automovilista y determinar su responsabilidad en el hecho.

Intervención policial y demoras en el tránsito

Personal policial realizó tareas de ordenamiento vehicular y peritajes para establecer la mecánica del siniestro.

Además, se efectuaron controles de alcoholemia al conductor del camión y al del Renault Clio, con resultados negativos en ambos casos.

Durante varias horas, el tránsito permaneció reducido y con demoras en la zona mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos siniestrados.