Ambas magistradas fueron redesignadas por un nuevo período de 10 años tras la aprobación de sus pliegos en una sesión especial de la Cámara de Senadores.

La Cámara de Senadores de Salta aprobó este jueves los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para la redesignación de las juezas Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo como integrantes de la Corte de Justicia de la Provincia.

Con esta decisión, ambas magistradas continuarán desempeñándose en el máximo tribunal salteño durante un nuevo período de diez años.

Aval legislativo para la continuidad en la Corte

La sesión especial fue presidida por el vicegobernador Antonio Marocco y contó con la participación de 20 senadores.

Los pliegos fueron tratados luego de cumplirse las instancias de participación ciudadana previstas por la normativa vigente, que incluyen la difusión de antecedentes profesionales, la recepción de observaciones y la consulta a instituciones vinculadas al ámbito judicial.

Durante el debate sobre la continuidad de Alejandra Gauffin, el senador por Rosario de la Frontera, Luciano Elvira, destacó que el procedimiento se desarrolló sin objeciones y remarcó los respaldos recibidos por la magistrada.

Entre las adhesiones mencionadas figuraron integrantes de la Corte de Justicia, representantes de asociaciones judiciales y organizaciones vinculadas a la magistratura.

El pliego fue aprobado con el voto negativo del senador por Capital, Roque Cornejo.

Rodríguez Faraldo también fue ratificada

Posteriormente, el Senado avanzó con el tratamiento de la redesignación de Adriana Rodríguez Faraldo.

El miembro informante fue el senador por Molinos, Edgardo Guaymás, quien señaló que tampoco se registraron observaciones fundadas durante el proceso de evaluación y destacó el respaldo de distintas instituciones judiciales.

Al igual que en el caso de Gauffin, la propuesta obtuvo mayoría de votos y solo registró la oposición del senador Roque Cornejo.

Una decisión clave para la Justicia provincial

Con la aprobación de ambos pliegos, la Cámara alta provincial ratificó la continuidad de dos integrantes del máximo tribunal de Salta, una decisión que tiene impacto directo en la composición y funcionamiento de la Corte de Justicia durante la próxima década.

La integración del tribunal continúa siendo uno de los temas centrales dentro de la agenda institucional de la provincia, debido a su rol en la administración de justicia y en la resolución de causas de relevancia pública.

También pidieron informes sobre un presunto corte de energía

Durante la misma sesión, el Senado aprobó un pedido de informe dirigido al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP).

La iniciativa solicita conocer si el pasado 19 de mayo se registró o investigó una interrupción del suministro eléctrico en la zona de influencia del Hospital Público Materno Infantil.

Los legisladores requirieron detalles sobre los horarios del eventual corte, las causas, el área afectada, las medidas adoptadas para restablecer el servicio y posibles actuaciones administrativas vinculadas a la empresa prestataria EDESA.