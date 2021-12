El presupuesto provincial será de $271.000 millones

El mismo representa un incremento de más de $100 mil millones

Ante diputados y senadores, Roberto Dib Ashur, Ministro de Economía de la provincia de Salta, junto a otros ministros, presentaró los números que integrarán el presupuesto provincial para el año siguiente. Entre otras cifras, más de $25.859 millones irán para obras, mientras que más del 85% está destinado al área de salud, educación y seguridad. Para comentar más detalles sobre el mismo, Cristina Fiore, Diputada Provincial, dialogó en “Máxima Tarde”.

“Fue un plenario que duró desde las 12 hasta hace un ratito, escuchando a los ministros”, comenzó explicando la funcionaria, quien además agregó que “fue una presentación sumamente extensa que estuvo llena de anuncios”.

Con respecto a la ausencia de Verónica Figueroa, Ministra de Desarrollo social, Fiore comentó que “nunca se explicó el por qué”: “Es un área muy sensible, donde hay estudios hechos por la Unsa donde dicen que Salta es la provincia más pobre del país. Lamentablemente no contamos con la presencia de ella para ver qué piensan hacer en el 2022 en un área tan sensible como esa”.

En cuanto a la violencia de género, tema que fue mencionado por todos los ministros, la diputada provincial manifestó su disconformidad: “Todos los ministros hablaron de la importancia de la violencia de género. Me estaba fijando, y ví que hasta junio hubo en el observatorio de violencia de género más de 12 mil denuncias contra este tema. Empecé a preguntar y de ahí los números me llaman la atención. Solo se le destina $150 mil en todo el año. Me llamó la atención que pregone mucho el tema de la violencia de género, pero a la hora de la verdad se les asigna $150 mil a las víctimas”.

En referencia a las deficiencias que se logró observar en el área de la salud durante el 2021, Fiore explicó: “Los invito a que vayan a un centro de salud y busquen las cuestiones más elementales. A la hora de buscar medicamentos hay muchísima carencia, pero también de insumos. Hay una enfermera de una localidad de una localidad del norte donde daba cuenta que con los casos de COVID tenían un problema porque no tenían barbijos o la indumentaria para atender el tema COVID, a la hora de buscar esos insumos, no hay”.

Finalmente, la diputada provincial brindó una reflexión sobre el presupuesto provincial y su opinión sobre su cumplimiento: “El presupuesto nos llegó ayer, gracias a dios tendremos una semana. Me duele mucho ver que Salta es la más pobre y la más desigual del país, dios quiera que se hagan las obras. Este hospital de emergencia que se anunció está bueno, pero queremos ver que esas cosas se plasmen para cambiar la realidad de los salteños. Me parece que hay mucha tela para cortar en el presupuesto, es importante la necesidad del balance que debe tener la elaboración del presupuesto, y que se nutra de las distintas voces y no solo de las voces amigas. A la hora de plantear las cosas se plantean cosas muy lindas, pero a la hora de ejecución ya pasaron 2 años, y me parece que el echar la culpa de las cosas por lo que pasó ya está”.

