ENTREVISTA A LA ESPECIALISTA EN NARCOCRIMINALIDAD (AUDIO)

El triple crimen en provincia de Buenos Aires, la política y el narcotráfico, la situación de la frontera norte.

La socióloga e investigadora especializada en narcocriminalidad, Laura Etcharren, habló en el programa Entre Líneas que emite radio Cadena Máxima.

Etcharren fue contundente en señalar que en Argentina no hay dudas sobre la consagración del narcotráfico. «El triple femicidio encuadrado en el universo narcocriminal nos marca claramente la consagración del narcotráfico en la Argentina, dentro de lo que siempre digo que ‘es un campo de anomia’. La anomia que genera, a su vez, un ecosistema funcional para todas las organizaciones que trabajan en red mostrando que -obviamente- el narcotráfico está a millones de pasos adelante que cualquier política ‘reactiva’ de seguridad».

Para Etcharren el triple crimen de las jóvenes en Buenos Aires revela que «no podemos demonizar a ningún color político ni a ningún territorio porque acá hay tres territorios en juego. El orden es: el territorio federal, que es por donde ingresan los personajes en cuestión de distintas nacionalidades; la provincia de Buenos Aires, que es donde sucede el crimen y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que es donde estos sujetos tenían una estructura (varias estructuras) y satélites también para movilizarse-. Entonces, lo que tenemos que entender es que acá no hay territorio libre de droga. Lo que hay es mayor visibilidad de la violencia -en lo que es la región centro del país, donde yo incluyo la CABA y el conurbano bonaerense, que es donde se concentra el 85% de la violencia por drogas y donde se ha ido incrementando casi un 5% anual en esta región; es verdaderamente una locura-. También lo que vemos es, no solo la importación de los recursos internacionales del crimen organizado que operan bajo fusión con la criminalidad local sino también los métodos sanguinarios que utilizan y que son propios de las líneas mexicanas, colombianas, paraguayas y peruanas; también están los comandos de Brasil. Lo que tienen es que las líneas paraguayas y peruanas están de forma permanente en la Argentina, manejándose en lo que yo llamo ‘territorialización’ donde tienen su momento de explosión y la ‘desterritorialización’ que es cuando se manejan en una etapa de implosión de forma subterránea ampliando sus redes y conexiones pero nunca dejando de operar».

Etcharren abordó además el tema Espert (el diputado nacional y candidato en Buenos Aires que fue vinculado a un narcotraficante), el papel de Estados Unidos, el mote de ‘narcoestado’ en Argentina, el lavado de activos y el caso de los 500 kilos de cocaína encubiertos en una exportación hacia España.

