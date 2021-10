Facundo Corimayo, el ex rugbier que tiene que ser sometido a una operación total de cadera

Con tan solo 33 años, el ex pumita busca fondos para costear la misma

Hace aproximadamente 5 años, Corimayo tuvo que dejar definitivamente el rugby debido a dolores constantes en su cadera. Lamentablemente, el ex jugador tiene que ser sometido a una cirugía muy compleja, la cual consiste en un cambio total de la misma. Sin embargo, los costos son muy grandes, por lo que este fin de semana se realizará un evento para recaudar fondos. Para comentar más detalles sobre el tema, Corimayo dialogó en “Máxima Tarde”

Hoy siento un montón de sentimientos encontrados. Primero pensaba que era el tema de los ligamentos, después se me fue agravando hasta que un día entrenando, sentí un dolor muy fuerte”, afirmó él mismo, quien además agregó que “su papá y su abuela también sufrieron operaciones similares”.

Por otro lado, el ex también gimnasia y tiro, habló sobre el tema de una prótesis que él necesitaba, la cual era muy cara y le costó conseguir: “Hace 3 años venía por el tema de que me den una prótesis. Yo estoy desempleado hace como 5 años, era sumamente cara, gracias a dios ya salió, ya está. Hoy por hoy me estoy moviendo es por la rehabilitación, tengo que enfocarme mucho en eso”.

Finalmente, en cuanto al gran evento para recaudar fondos, el cual se hará este sábado y domingo, el ex jugador comentó: “Será en el Fortín Peña Marruque, ruta 26, km 9, en finca la candelaria, a partir de las 13:30 Hs. Quiero agradecer a todas las personas y grupos y artistas que se suman a la movida, también a mi amigo Marrupe, agradecer a todos de corazón, uno en estos momentos piensa que no todo es tan cuesta arriba”.

