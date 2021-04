Finalmente se realizará la clásica 1° de mayo

Se espera que participen entre 170 y 200 ciclistas

Después de la incertidumbre sobre si se iba a hacer o no, este mediodía llegó el visto final por parte del COE y se confirmó que hay clásica 1era de mayo este año. Para contarnos más detalles sobre esta competencia, Matías Postigo charló con el equipo de máxima tarde. Para empezar, Matías contó cómo será el recorrido teniendo en cuenta el mal estado de las calles: “Es la gran incógnita el tema de las calles, siempre medianamente, desde la organización se lo trata con tiempo, pero bueno, las decisiones a veces del circuito se dan a último momento. Hoy tuvimos el compromiso de obras púbicas de entregarnos el circuito en las mejores condiciones posibles para que no haya ningún conflicto. El condimento que tiene la clásica es que es un circuito callejero, eso es lo que más gusta, se sabe con qué se puede encontrar el ciclista y obviamente tienen sus propios recaudos, pero no está de más destacar que necesitamos que llegue en las mejores condiciones posibles”.

Con respecto a las medidas sanitarias que se van a tener en cuenta en contra del COVID, el organizador dijo: “Estamos habilitados por el COE y también tenemos el apoyo del gobierno y la municipalidad, todos los corredores y participantes tendrán el PCR negativo antes de las 48 hs, no tendremos presencia de ciclistas internacionales, solamente serán a nivel país, pero no está mal destacar que también son de equipos tour que representan a la Argentina en todo el mundo, es un excelente ciclismo el que tenemos en el país. En el caso de junior y damas sí son grupos reducidos, pero en el pelotón de la elite tenemos varios inscriptos ya, en total serán entre 170 a 200 participantes”.

Finalmente, ante la presencia del público en la competencia, Matías dijo: “Lo que más tranquilo nos deja, obviamente es que es un evento al aire libre, que pasa por la puerta de cada vecino, se va a transmitir en vivo por redes sociales y por los canales de aire que se quieran unir. Invitamos a que la sigan desde su casa, y la gente que tenga la posibilidad de que pase por su puerta, obviamente respetando todo. En el monumento habrá una burbuja sanitaria, estarán únicamente la organización y los ciclistas que estén participando, será sin publico directamente. Pedimos que la gente tome conciencia porque nos sabemos cuánto tiempo durará todo esto, para que podamos tener muchas clásicas más”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/58e1F_UVux/