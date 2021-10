Franco Hernández: “Creo que el que tiene capacidad de gestión va a poder lograr resultados para la región que representa”

El Diputado Provincial dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”

El primer tema a charlar tuvo que ver con la importancia de una política amplia e inclusiva para el bien de toda la sociedad: “La política tiene que entenderse como una herramienta para darle soluciones al pueblo. Cuando los gobiernos se alinean, tanto el provincial y nacional, y tienen una misma forma de pensamiento, por supuesto hablarán el mismo idioma, pero el gobierno nacional debe gobernar para todo el país”

Además, el político comentó que “el que tiene capacidad de gestión va a poder lograr resultados para la región que representa”, y que personalmente “apoya a Estrada, ya que cree en que hay que darles espacio a nuevas personas a ocupar cargos”. “Confío mucho en el Frente de todos y en que vamos a salir adelante”, agregó.

Por otro lado, Hernández dio su opinión sobre cuáles deberían ser los principales puntos a tener en cuenta en el presupuesto provincial 2022: “Tienen que enfocarse en soluciones por la falta de agua, en materia de salud y en educación. Estamos saliendo de una pandemia, y podrían venir otras, por eso tenemos que reforzar el sistema de salud. Me refiero a una reforma integral del sistema de salud, lo cual se lo puede lograr escuchando a todos los sectores, porque si nos cerramos con un presupuesto cerrado me parece que no irá por buen puerto”.

Por último, el Diputado hizo referencia a la nueva cámara, y en las esperanzas que posee en esta: “Va a ser bastante dinámica, con representantes de todo el interior. Va a haber una diversidad de opiniones, cada uno por los pueblos que representa. Por parte de Pablo Gómez, es un profesor de Rosario de la Frontera, es una gran persona, muy influyente allí, con muchas ganas de trabajar. Es una persona muy afianzada en términos políticos, coincidimos en el bien común y en una mayor distribución de recursos”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: