Gustavo Farquharson: “Queda en evidencia la poca presencia del estado para erradicar prácticas discriminatorias”

El Titular del INADI en Salta dialogó en “Máxima Tarde”

El conocimiento de hechos de acoso y prácticas discriminatorias y violentas en establecimientos educativos en Salta aumentó notablemente en las últimas semanas. Lo cierto es que estos hechos, los cuales ocurren desde hace años, deben ser tratados con la seriedad que corresponde. Para comentar más detalles sobre la situación, Farquarson charló con todo el equipo.

“Venimos alertando hace un tiempo la preocupación por prácticas discriminatorias en el ámbito educativo, no recientemente sino desde el año pasado, donde veíamos que no había respuesta por parte del estado”, comenzó explicando el titular, quien además agregó que “lamentablemente el ámbito educativo está entre los principales focos de denuncias”.

Por otro lado, Farquharson se refirió a los pocos trabajos que se están realizando para solucionar los problemas: “Claramente en las escuelas se replican situaciones que vemos en la sociedad a diario, la ESI no se está dando como corresponde, una herramienta fundamental no solo para docentes sino para alumnos, de hecho ha permitido descubrir casos de abuso. En Salta no hay presupuesto ni equipos interdisciplinarios, queda en evidencia la poca presencia del estado para erradicar prácticas discriminatorias”

Por último, el titular del INADI recordó a la gente las vías de comunicación para denunciar algún hecho discriminatorio: “Tenemos una línea gratuita, el 168, el está de lunes a domingos y puede llamar para consultar, realizar denuncias o asesorarse. Muchas veces la gente desconoce que está sufriendo una práctica discriminatoria, es importante hacer la denuncia. Creo que hoy se habla mas de discriminación que en años anteriores, así como costó mucho entender que la violencia de género debía ser una política pública a erradicar, con la discriminación pasa lo mismo”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: