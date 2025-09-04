El presidente de la Argentina, destacó: «Quiero agradecer a Karina por acompañarme más allá de las operetas y las injurias»

En su último acto rumbo a las elecciones en Buenos Aires, Javier Milei puso el foco, en el respaldo de su hermana Karina y denunció maniobras del kirchnerismo contra su gobierno.

El presidente Javier Milei cerró la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires con un acto en Moreno. Allí destacó el apoyo de Karina Milei: “Quiero agradecer a Karina por acompañarme más allá de las operetas y las injurias”, dijo frente a su militancia. También vinculó las denuncias recientes contra su gobierno y su hermana con maniobras políticas que buscan desacreditarlo.

El acto tuvo lugar en el club Villa Ángela, en Trujui, y comenzó con el tema Panic Show de La Renga. La militancia coreó cánticos contra la “casta”, mientras Milei subrayaba la importancia del apoyo de su hermana y secretaria general de la Presidencia. Aclaró que su acompañamiento fue constante, a pesar de las críticas y los intentos de censura judicial.

Además, Javier Milei mencionó el caso del diputado Gerardo Milman, investigado por un posible vínculo con el atentado contra Cristina Kirchner. Lo utilizó para señalar que el kirchnerismo realiza campañas mediáticas. “A ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Pero no lo van a lograr”, afirmó.

El presidente recordó, por otra parte, un hecho particular en Lomas de Zamora, donde un adoquín pudo haber causado muertes durante un acto. “Para ellos esto se trata de poder; si se tienen que cargar con vidas humanas, no les importa. Este kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman”, aseguró.

Javier Milei sostuvo que las denuncias por corrupción y los audios son parte de una estrategia política. “Son tres operaciones juntas: nos acusaron de corruptos, atacaron vidas humanas y se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados”, remarcó ante aplausos de sus seguidores.