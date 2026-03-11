Una encuesta nacional de Giacobbe & Asociados reveló que la imagen negativa del presidente Javier Milei alcanzó el 49,6% durante febrero, mientras que la imagen positiva se ubicó en 41,7% y la regular en 6,5%. El estudio, realizado entre el 23 y el 27 de febrero sobre 2.500 casos en todo el país, confirma un deterioro sostenido en la valoración del mandatario.

El dato marca una brecha de 17 puntos porcentuales respecto de mayo de 2024, cuando Milei había registrado su mejor marca con 58,7% de imagen positiva. Desde entonces, la curva de apoyo se mantuvo en descenso y la imagen negativa se consolidó cerca del 50%.

Cómo se ubican otras figuras políticas

El informe también midió la imagen de dirigentes nacionales, con resultados que muestran un clima generalizado de desconfianza:

• Patricia Bullrich: 42,9% positiva y 50,1% negativa.

• Axel Kicillof: 29,6% positiva y 55,1% negativa.

• Cristina Fernández de Kirchner: 23,6% positiva y 56% negativa.

• Mauricio Macri: 14,9% positiva y 54,8% negativa.

• Victoria Villarruel: 10,7% positiva y 55,9% negativa.

Elecciones 2027: quiénes aparecen como posibles candidatos

El sondeo consultó sobre eventuales postulantes presidenciales:

• En el oficialismo, el nombre más mencionado fue el del propio Javier Milei.

• Luego apareció la opción “nadie”, seguida por menciones menores a Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.

• En el peronismo, el más elegido fue Axel Kicillof, con “nadie” nuevamente como segunda respuesta más frecuente.

• También surgieron Cristina Kirchner, Juan Grabois y la categoría “cualquiera”, lo que refleja dispersión interna.

Qué sienten los argentinos sobre la situación del país

El estudio incluyó una pregunta emocional: “Si Argentina fuera un paciente en su primera sesión de terapia, ¿qué diría?”.

Las respuestas fueron:

• “Creo que puedo salir adelante” – 41,3%

• “Estoy cada vez peor” – 31,4%

• “Tengo miedo de lo que viene” – 14,7%

• “Estoy siempre igual, no puedo cambiar” – 6,3%

Los resultados muestran un clima social dividido entre un optimismo moderado y una percepción creciente de deterioro.