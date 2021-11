La seguridad de los salteños, en manos de nadie

Germán Cruz, Periodista de Cerrillos, dialogó en “Máxima Tarde”

En plena “Mesa de Café”, todo el equipo charló con Cruz, quien por empezar se refirió a las palabras del flamante Ministro de Seguridad de la provincia, en dónde realizó la presentación del nuevo Plan de seguridad y justicia 2021-2023: “En principio llamó la atención que sea en el colegio de abogados, calculo que lo eligieron para marcar cancha, me pareció una payasada. Aparte de eso dijo que no hacen falta más efectivos policiales, te cuento que la comisaría de Cerrillos tiene 12 detenidos y el 75%de las fuerzas efectivas con consigna policiales, imaginate lo que queda para cubrir 60 mil habitantes”.

Por otro lado, el periodista explicó que fue testigo de un hecho muy particular: “Cornejo se acostumbró a sentarse en un sillón y no conocer el territorio. El otro día salieron 20 vehículos a recorrer la zona sur de la provincia, la gente pensaba que era un operativo, pero no, era el reconocimiento del territorio por parte del ministro, gastamos 20 vehículos para que el señor conozca el territorio”.

Finalmente, en cuanto a la cantidad de móviles abandonados y las promesas del nuevo Ministro de Seguridad, Cruz señaló: “En villa María Ester conté 57 móviles que no están chocados, es decir que tienen problemas mecánicos. Este ministro promete un helicóptero pero resulta que desde marzo los cadetes están pasando hambre. El gobierno no le paga esa mísera beca, la cual oscila entre los $8000 o $9000, depende de donde vengan a estudiar. Hay que ser realista en lo que pasa con la seguridad, si el gobernador o Dib Ashur, que son los cráneos, no piensan invertir en seguridad, no creo que esto cambie”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: