Panorama cultural desde Tartagal

Claudia Sánchez, desde allí, dialogó con todo el equipo de “Máxima Tarde”

Por empezar, la también Concejal electa empezó hablando sobre el cargo municipal que dejará, en el cual se desempeñó por muchos años: “En este proceso muy próximo, es todo un desafío de haber compartido con tanta gente, algunos no están, algunos en el camino y nuevos que fueron ingresando a esta vida municipal. Ha sido mi segunda casa, es un orgullo para mi ser empleada municipal, poder brindar a la comunidad lo que ellos me han formado. Entré a los 18 años, empecé a formarme y hoy me pongo al servicio”.

Con respecto a las actividades que se vienen realizando en la localidad del norte, Sánchez comentó: “Nuevamente se está restableciendo la normalidad, creo que se está empezando de nuevo. Es una ciudad pujante que tiene muy buena gastronomía y turismo, pero estaba todo rondando en la actividad petrolera, pero cuando se acabó quedaron en qué hacemos para seguir teniendo fuentes de trabajo. En el norte es importante la actividad nocturna que tenemos”.

En referencia a la época que se viene, en donde se vienen festivales convocantes, Claudia señaló que “enero y febrero siempre fueron muy esperados por miles de personas”, y que “los eventos que se realizan en la ciudad son necesarios para que el turismo sea posible en la ciudad”.

Finalmente, la Concejal habló sobre los trabajos inclusivos que se realizan en las escuelas de Tartagal: “La idea es que haya una co-construcción. Muchas veces los chicos no querían entrar o estar en las escuela por esto de que no entienden el habla, el lenguaje. Es importante la participación de los maestros bilingües, los cuales son propios y que conocen porque están en territorio”.

