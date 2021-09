Panorama informativo desde General Güemes

Angel Teseira, Periodista de allí, dialogó en “Máxima Tarde”

Por empezar, Teseira habló sobre algunos inconvenientes que surgieron el domingo en la localidad de Campo Santo, en donde la policía fue uno de los protagonistas: “Allí, a la noche estaban actuando las Voces de Orán y otros artistas. Al final de todo el evento, a las 2 de la mañana, la policía actuó de mala manera, con prepotencia y avasallamientos, hacia personas que querían comprar un sándwich”. Con respecto a esto, el corresponsal dijo que no es la primera ocasión en la que sucede: “La policía por ahí no actúa con criterio y provoca situaciones desagradables, esas cosas que no deberían ocurrir”.

Por otro lado, Teseira contó que el fin de semana se dirigió hasta Jujuy, en donde participó de una gran ceremonia: “Estuve en Aguas Calientes el domingo. Allí hubo una fiesta patronal en honor al señor y virgen del milagro. Quiero agradecer la hospitalidad de la gente que estuvo ahí, tuvimos la oportunidad de hablar con el intendente de Güemes… después con los otros intendentes de la zona del Carmen y por supuesto con el intendente anfitrión, Gregorio Mamani, de Aguas Calientes”.

Finalmente, el periodista contó más detalles sobre la festividad mencionada: “La ceremonia estuvo presidida por el cura Pablo, luego hubo una procesión y después los tradicionales desfiles. Luego el gauchaje, donde en su mayoría fueron desde Güemes”.

