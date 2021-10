Panorama informativo desde Orán

Maximiliano Conegliano, Periodista desde allí, dialogó en “Máxima Tarde”

En primer lugar, el corresponsal comenzó refiriéndose a un problema que todo el norte salteño tiene en común, la falta de agua: “Por la ruta 5, maso menos a unos km de Pichanal, están pidiendo la presencia del intendente, no hay agua, no llega, aparentemente los pozos no están funcionando, solamente llega desde un camión del cual veo mucho oxido en su caja”. Además, Conegliano comentó que estar sin agua en esta temporada “es muy complicado” y que “afecta principalmente a los niños”.

Con respecto al tema anterior, el periodista explicó que no hay que irse muy lejos de la ciudad de Orán para encontrar hogares sin el suministro, solamente hay que recorrer 5 Km: “Hay vecinos que no les llega el agua, algunos son provistos por camiones cisternas. Empieza a hacer calor, a sentirse la necesidad. Yo estoy en un barrio donde siempre veo que la cantidad de agua en invierno es una y en el verano es otra, eso se ve a simple vista. No es la misma presión, es increíble ver cómo la gente acarrea el agua en Orán”.

Finalmente, Conegliano hizo hincapié en el arduo trabajo que se debe realizar, tanto en el norte como en toda la provincia, sobre la violencia de género: “Estamos en una provincia muy complicada, donde se ve la parte patriarcal, la sociedad salteña es muy machista. Me tocó cubrir casos de abuso, donde se mira no a la víctima primero, sino a quien la cometió, y se prevé que fue una jugada contra esta persona, es increíble. Ojalá que las capacitaciones que se están haciendo sirvan para poner la balanza en equidad”.

