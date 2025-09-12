DEPORTES //

Franco Mastantuono está atravesando un momento clave en su corta carrera como profesional. Lionel Scaloni le dio hace algunos días la oportunidad histórica de vestir la camiseta n°10 de la Selección argentina ante la ausencia de Lionel Messi y, al mismo tiempo, los hinchas del Real Madrid están ilusionados con su evolución luego de unos destellos iniciales más que convincentes en el club blanco.

Es por eso que el Merengue hará lo posible para no volver a perder al delantero de 18 años pese al deseo de la AFA de llevarlo al Mundial Sub 20 que iniciará a fines de septiembre. El ex River no fue incluido en la prelista, pero hubo gestiones para tratar de que pueda disputar el certamen juvenil. Por ahora, los resultados no fueron positivos y el tiempo se agota.

Tal como informó el diario Olé, integrantes de la Secretaría de Selecciones viajarán a España para conversar personalmente con los dirigentes del Real Madrid por esta cuestión. La realidad es que está prácticamente descartada la presencia de Mastantuono con la Albiceleste que dirige Diego Placente en el certamen que tendrá lugar en Chile.

La misma suerte corrieron otras joyas argentinas como Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Julio Soler (Bournesmouth), recientes convocados por Scaloni para la Mayor. El único que viajará al torneo será Alejo Sarco, de pocos minutos en el Bayer Leverkusen.

Los preconvocados por Diego Placente en la Selección Argentina Sub 20