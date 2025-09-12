INTERNACIONALES //

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presunto asesino del activista de ultraderecha Charlie Kirk fue detenido. “Con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, sostuvo.

Según declaró el mandatario en una entrevista con Fox News, alguien “muy cercano” al sospechoso lo entregó.

“Tenemos a la persona que creemos que estamos buscando, pero se dirigió a la sede de la policía y él está allí ahora”, dijo Trump.

El presidente de EE.UU. dijo que un pastor involucrado en las fuerzas del orden supuestamente reconoció al tirador y que luego su padre lo convenció de entregarse. El mandatario no identificó al sospechoso.

Luego el mandatario abogó por la pena de muerte para el tirador: “Espero que lo declaren culpable y que le impongan la pena de muerte. Lo que hizo… Charlie Kirk era la mejor persona y no se merecía esto».

Cuando periodistas le preguntaron cómo se podía “arreglar el país” y poner fin a la fuerte división política, Trump fue contundente: “no me importa en lo más mínimo”.

“Los radicales de derecha suelen ser radicales porque no quieren ver delincuencia. No quieren ver delincuencia, les preocupa la frontera”, afirmó Trump. “Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles y políticamente astutos”, continuó.

Quién era Charlie Kirk y como fue el crimen

Charlie Kirk murió el miércoles de un disparo realizado desde un techo ubicado a 200 metros mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University.

Era un joven activista ultraconservador muy cercano a Donald Trump y amigo del vicepresidente J.D. Vance. En pocos años, se transformó en una figura central del de la nueva derecha, muy popular entre los jóvenes, gracias a su presencia en conferencias, redes sociales y podcasts. Tuvo un papel clave en la campaña de Trump al acercarle el electorado joven.