INTERNACIONALES //

“Soy ruso, pero estoy dispuesto a luchar y morir por Ucrania”. Este es uno de los principales lemas que tiene el Batallón Siberiano del ejército ucraniano, conformado por ciudadanos rusos que decidieron sumarse al combate en contra de Vladimir Putin.

Tal como ellos lo dicen, no pelean en contra de su país, sino que combaten a “un tirano como Putin”.

“Él nunca fue elegido, es un tirano sangriento que solo quiere vivir eternamente. Quiere entrar en la historia como un emperador, pero en realidad es un pequeño burócrata del KGB”, expresó uno de los miembros de este batallón creado en 2023.

Como el resto de los miembros de las fuerzas de defensa ucranianas, entrenan en zonas secretas para evitar cualquier tipo de interferencia y posterior ataque ruso. Saben -y reconocen- que son considerados traidores a la patria por el Kremlin, y que no dudarían en matarlos. “Para ellos, somos un blanco”, aseguran.

En rigor, hay voluntarios rusos que se sumaron al combate a favor de Ucrania desde la invasión a Crimea en 2014. “Soy tatarín de Crimea, y mi pasaporte es un malentendido histórico. Pero Ucrania lucha por la libertad, y yo lucho por la libertad: quiero que la gente viva en su tierra con libertad, y no bajo la violencia que hay en Rusia», dice un miembro del Batallón.

El camino hacia el Batallón

Llegar hasta ellos no fue sencillo. Durante días, el equipo de TN debió seguir un recorrido pautado: un punto de encuentro en las afueras de Kiev, para luego internarse en un bosque donde se desarrolla el entrenamiento.

Ya en el frente, entran en combate y, en muchos casos, terminan enfrentándose a sus propios compatriotas. “Todo aquel que piense o avale lo que hace Putin, está equivocado”, repiten, con una frialdad que estremece.

Con el correr de los meses, cada vez más voluntarios extranjeros se han sumado al ejército ucraniano. Muchos de ellos son latinoamericanos: la mayoría colombianos, aunque también hay argentinos.

El Batallón Siberiano representa una paradoja de la guerra: ciudadanos rusos que, lejos de su país, eligieron tomar las armas en el bando opuesto. En sus filas conviven historias de exilio, de ruptura con el Kremlin y de una convicción compartida: enfrentar a un poder que consideran ilegítimo.

Su sola existencia es un desafío simbólico y militar. Mientras Moscú los califica de traidores, Kiev los reconoce como parte de sus fuerzas. En medio de ese cruce de lealtades, el Batallón Siberiano combate una guerra que no eligió, pero marcó su destino.