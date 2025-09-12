DEPORTES //

Las dirigencias de River y Racing siguen sacándose chispas tras lo ocurrido con Maxi Salas en el mercado de pases. El futbolista de 27 años llegó al Millonario luego de que pagaran su cláusula de rescisión por 8 millones de dólares, sin embargo, esto no cayó para nada bien en la Academia debido a que ya tenían todo acordado con el futbolista para que renueve hasta fines de 2027.

A partir de ese momento, Jorge Brito y Diego Milito dejaron de tenerse respeto, y ahora se volvió a desatar una nueva pelea entre ambas dirigencias. En esta ocasión, el gran problema fue la fecha en la que se jugará el partido de los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde el lado del cuadro de Avellaneda piden jugar el encuentro el 8 de octubre mientras que los de Núñez solicitan que se dispute el 1 o 2 de ese mes.

River y Racing se pelean por la fecha de la Copa Argentina

El punto de conflicto pasa por el calendario, ya que luego de que se juegue la octava fecha este fin de semana, ambos abrirán su llave de cuartos de Copa Libertadores y la siguiente semana disputarán la vuelta. Tras esto, River recibirá a Deportivo Riestra por el torneo local mientras que Racing jugará el clásico de Avellaneda en el Cilindro ante Independiente, y es por ello que desde la CD no quieren jugar encuentros importante con poco descanso.

Por el lado contrario, el cuadro de la Banda cuenta con varios futbolistas citados a sus selecciones. Franco Armani, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel fueron llamados por Argentina; Paulo Díaz por Chile; Juanfer Quintero y Kevin Castaño por Colombia; y Matías Galarza por Paraguay. La próxima ventana FIFA será a mediados de octubre, entre el 10 y el 14, lo que podría significar que Marcelo Gallardo no disponga de algunos jugadores importantes.

Por ahora, las charlas no llegaron a un ámbito oficial y será necesario aguardar al menos hasta que se jueguen los partidos de ida de la próxima fase del principal certamen continental para contar con un panorama más definido. En caso de que ambos equipos queden fuera, la situación podría trasladarse recién a la etapa de semifinales.