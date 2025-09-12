La Selección argentina de tenis se juega una parada clave este fin de semana en la Copa Davis y comenzó con el pie derecho la serie de visitante contra Países Bajos. Tomás Martín Etcheverry se impuso sobre Jesper De Jong por 6-4, 6-4 en el primer juego de la llave clasificatoria para las Finales de la competencia.

Tras más de dos horas de juego en el estadio MartiniPlaza de la ciudad de Groningen, el platense (64°) aseguró el punto inicial después de un peleado cierre en cada set.

“Me encanta jugar por la Davis y representar al país, saca lo mejor de mí. Ahora toca alentar a Fran (Francisco Cerúndolo). ¡Vamos Argentina!“, declaró Etcheverry a TyC Sports, al final del partido que fue presenciado por unos 40 compatriotas en el estadio.

Etcheverry obtuvo su quinta victoria personal en un historial de siete partidos por la Copa Davis.

Cerúndolo buscará estirar la diferencia en favor de Argentina

A continuación será el turno de la primera raqueta nacional: Francisco Cerúndolo (21°) enfrentará a Botic Van de Zandschulp (82°), en un duelo que ya tuvo antecedente en el circuito ATP con victoria del argentino en Indian Wells 2025.

La serie continuará el sábado, también desde las 9:00, con el partido de dobles. Allí, la dupla argentina formada por Andrés Molteni y el reciente campeón del US Open, Horacio Zeballos, buscará sacar ventaja ante los neerlandeses. Después del dobles, se jugarán los dos singles restantes: primero, los número uno de cada país (Cerúndolo vs. De Jong) y luego el quinto punto entre Etcheverry y Van de Zandschulp.

Así se define la serie: formato y reglas

La serie se disputa al mejor de cinco partidos (cuatro singles y un dobles). El equipo que gane tres puntos se queda con la clasificación a las Finales de la Copa Davis, que se jugarán del 18 al 23 de noviembre en Bologna, Italia.

Todos los partidos se juegan al mejor de tres sets sobre superficie dura, en el estadio cubierto MartiniPlaza de Groningen, con capacidad para 3.855 espectadores.