El abogado y analista internacional, Gustavo Barbarán, conversó en radio Cadena Máxima, acerca de la realidad política que atraviesa al planeta. Se trataron aspectos concernientes a la gestión de Donald Trump, el Presidente de los Estados Unidos; la actualidad y rumbo geopolítico que carece en la Argentina; la necesidad de la formación de un polo sudamericano, teniendo en cuenta el mundo «multipolar» que se desarrolla hoy en día; y su deseo personal de que la reflexión geopolítica vuelva a los debates en las mesas dirigenciales, a quienes describió como: «porros y vagos».

GUSTAVO BARBARÁN, EN MÁXIMA MAÑANA